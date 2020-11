Motorvej flyder med døde mink

En lastbil med døde mink har tabt et større antal mink på motorvej E45 i strækningen fra nordjyske Haverslev og mod syd helt ned mod Randers Syd.

Det flyder derfor med mink, og man skal være ekstra påpasselig som bilist.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter. Politiet blev gjort opmærksomme på de mange døde mink på motorvejen klokken 18.51.

Ekstra Bladet har modtaget et hav af billeder og beskeder fra bekymrede danskere, der selv har set minkene på motorvejen.

Flere er også bange for, om de døde mink på vejene kan betyde, at coronasmitten spreder sig fra Nordjylland.

Men vagtchefen ved Nordjylland Politi understreger overfor Ekstra Bladet, at der kun er tale om, at minkene giver trafikale problemer - det har ikke sundhedsmæssige problemer, ligegyldigt om minkene har været smittet med coronavirus eller ej.

- Døde mink smitter ikke, slår vagtchef Karsten Højrup Kristensen fast.

Motorvej kan blive spærret

Lastbilen, der har tabt de mange mink, er blevet lokaliseret ved DAKA i Randers.

Chaufføren bliver sigtet for ikke at have sikret læsset med de døde mink godt nok.

- Det er mink hentet fra en farm, og så har chaufføren kørt syd over motorvejen. Vi ved ikke helt endnu, hvordan det er gået galt, siger vagtchefen.

Falck og politiet er på vej for at rydde op. Det forventes, at dele af E45 løbende bliver spærret.

Det er ikke til at sige, hvor lang tid oprydningsarbejdet kommer til at tage.

- Det er svært, for det er mørkt, og vi skal i første omgang se, hvor der faktisk ligger nogen mink. Vi starter fra Haverslev og bevæger os syd over, siger Karsten Højrup Kristensen.

Lørdag aften er de første mink ved at blive lagt i graven ved Karup - eller nærmere bliver minkene hældt i graven.