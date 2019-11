Motorvej genåbnet efter uheld

Rute 19 Helsingørmotorvejen er blevet genåbnet efter at have været spærret i sydgående retning mod Jægersborg Station og Gentofte Nord på grund af et uheld.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Der er nu ryddet op på Helsingørmotorvejen og begge spor er igen farbare,' skriver de.

'Giv plads'

'I forbindelse med solo-ulykke er Helsingørmotorvejen spærret i sydgående retning mellem afkørsel 5 og 6. Trafikken ledes fra ved afkørsel 6 - Ørnegårdsvej ved IKEA. Bilister skal give plads til redningskøretøjer og holde nødsporet frit. Tidshorisont ukendt,' skrev de sent søndag formiddag.

Politiet oplyser, at føreren umiddelbart ikke har nogen alvorlige skader.

- Føreren er blevet kørt på hospitalet til tjek, men hun er ikke kommet alvorligt til skade, siger vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch til Ekstra Bladet.