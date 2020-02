Motorvej skulle spærres

Der var spærret 15-20 minutter på Holstebro Motorvejen mellem afkørsel 17 og 18 på grund af rengøring af vejbaner i forbindelse med oliespild.

Det skrev Midt- og Vestjyllands Politi klokken 19.13 og anbefalede, at man kører ad Sindinggårdvej vest for motorvejen.

- Der er opstået et solo-færdselsuheld på grund af olie, der er blevet spildt på vejen. Der er heldigvis ikke sket nogen personskade. Men nu skal vi altså lige have den her olie spulet af vejen, derfor bliver vi nødt til at spærre den, fortæller vagthavende hos Midt- og Vestjyllands politi.

- Vi har ingen ide om, hvem der har spildt olien.