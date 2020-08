Motorvej spærret: Alvorlig personskade

To personer har været involveret i en ulykke på Esbjergmotorvejen, der er delvist spærret

Esbjergmotorvejen er spærret i vestgående retning før afkørsel 70 ved Holsted, efter en personbil er kørt galt.

Det bekræfter Sydjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er et solouheld med to personer i et køretøj. Den kører i vestlige retning, og den forulykker inden Holsted, siger Erik Lindholdt, vagtchef.

- Den ene - muligvis begge to - er kørt til sygehuset i Esbjerg.

Tilstede er politi, indsatsleder, ambulance.

- Og så er bilinspektøren til stede, fordi der er tale om alvorlig personskade, siger vagtchefen.

Det østgående spor er delvist spærret, fordi vragdele er fløjet derover.

Politiet har ikke yderligere, men vagtchefen siger, at der arbejdes på at få åbnet trafikken op.

Opdateres