Motorvej spærret: Bilist fik knust soltag

E45 Sønderjyske Motorvej er onsdag eftermiddag spærret i sydgående retning ved frakørsel 66 Christiansfeld.

Det skyldes politiets efterforskning på stedet.

Det oplyser Vejdirektoratet og Sydøstjyllands Politi.

- Der er en person, der har fået knust sit soltag, og det er vi ved at undersøge, fortæller vagtchef Jørn Lindhardt til Ekstra Bladet.

Politiet er derfor ved at efterforske ved en motorvejsbro for at undersøge, om der kan være blevet kastet noget ned fra broen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 11.53 og har altså siden valgt at spærre af for at kunne undersøge stedet nøje.

Det er uvist, hvor længe der vil være spærret på stedet. Ifølge Vejdirektoratet bliver trafikken ledt fra ved selve frakørslen, hvorefter de kan køre på motorvejen igen ved samme tilkørsel.

Ekstra Bladet følger sagen...