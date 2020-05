Motorvej spærret efter alvorlig ulykke

Hillerødmotorvejen er fredag aften spærret i sydgående retning mellem Værløse og Skovbrynet.

Det sker efter et alvorligt færdelsuheld, oplyser vagtchef ved Vestegnens Politi Daniel Benner til Ekstra Bladet.,

- Vi arbejder fortsat på at danne os et overblik over stedet, men vi betegner det som et alvorligt uheld, siger vagtchefen.

Der er tale om et solouheld, men hvor mange personer, der er kommet til skade, kan politiet ikke oplyse.

- Vi arbejder ud fra, at der er tale om alvorlig personskade, siger Daniel Brenner.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er to ambulancer kørt fra stedet med politieskorte.

Det er klokken 19.40 kun muligt at passere stedet via nødsporet.

Klokken 20.26 lyder meldingen fra Ekstra Bladets mand på stedet, at de er i gang med den sidste oprydning, og at der snart vil være åbnet for trafikken.

Opdateres ...