Motorvej spærret efter havareret lastbil

Den Sønderjyske Motorvej er spærret i nordgående retning mellem Kliplev og Aabenraa. Længere oppe i landet er den Østjyske Motorvej spærret i højre spor ved Skærup Vest i sydgående retning efter et uheld

Opdatering klokken 23.00: Den Østjyske Motorvej er genåbnet i venstre spor. Politiet arbejder fortsat på stedet.

E45 Østjyske Motorvej er netop genåbnet i retning mod Kolding og Fredericia efter uheldet kort efter Serviceanlæg Skærup Vest. Politiet arbejder fortsat på stedet og der kan derfor kun passeres via venstre kørebane. #dktrafikinfo https://t.co/GP0vFzWw7u — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 13, 2019

Den Sønderjyske Motorvej spærret i nordgående retning mellem Kliplev og Aabenraa Syd, hvor en havareret lastbil skal bjærges.

Tidshorisonten er her ukendt, men ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet tidligst overstået 23.30.

Længere nordpå er et enkelt spor på den Østjyske Motorvej spærret i sydgående retning ved Skærup Vest nord for Kolding efter et uheld.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Politi og redningsmandskab er til stede, og motorvejen forventes ifølge Vejdirektoratet først helt genåbnet sidst på aftenen.

Trafikken blev tidligere ledt fra motorvejen ved afkørsel Vejle S, og derfra måtte trafikanter finde alternative ruter.

E45 Østjyske Motorvej er i øjeblikket spærret efter Serviceanlæg Skærup Vest i retning mod Fredericia & Kolding. Det skyldes et uheld. Politiet er på stedet, men kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse hvornår der genåbnes. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 13, 2019

Vi forventer nu tidligst at der kan genåbnes sidst på aftenen. #dktrafikinfo https://t.co/oYziqetd5V — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 13, 2019

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Sydøstjyllands Politi.

Opdateres ...