Motorvej spærret efter solouheld: Ung mand tabte lighter

Yngre mand tabte sent onsdag aften lighter i sin bil, som forårsagede, at han kørte galt tæt på motorvejskryds ved Kolding

En yngre mand er onsdag klokken 23.10 kørt galt på Taulovmotorvejen E20 tæt på motorvejskrydset ved Kolding.

Der er tale om et solouheld, hvor manden har ramt autoværnet, hvilket resulterede i, at politiet måtte spærre motorvejen en kort periode.

Ifølge vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi, er den unge mand sluppet nådigt fra uheldet. Han klager over nogle smerter i nakke og ryg, men er ellers ikke vurderet til at være kommet til skade.

Manden har til politiet forklaret, at det var, fordi han tabte en lighter på gulvet i sin bil, at det gik galt.

- Han gav sig til at lede efter lighteren og mistede på den måde herredømmet over bilen. Det gør, at han kører ind i autoværnet, siger Jesper Duus til Ekstra Bladet.

Kort før klokken 24 er der åbnet et spor, så trafikanter kan komme forbi uheldsstedet.