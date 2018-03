I løbet af kort tid er der sket tre-fire ulykker på Sydmotorvejen mellem Vordingborg og Nørre Alslev på grund af kraftig snefygning. E47 er derfor spærret i begge retninger mellem afkørsel 41 Vordingborg og 43 Nørre Alslev.

Der meldes om tilskadekomne, blandt andet fem i en ulykke på Farø. Ingen skulle dog være kommet alvorligt til skade.

Ifølge vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi sker ulykkerne, fordi bilisterne kører for stærkt og for tæt, selv om det fyger kraftigt i området.

- Ulykkerne sker, når bilisterne pludselig kommer ud på en strækning, hvor det fyger kraftigt. Her er sigtbarheden kun fem-ti meter, siger Ove Christoffersen.

Også af bilister på strækningen opleves situationen med snefygning som ekstremt farlig på strækningen.

- Det er bindegalt. Jeg forstår ikke, hvorfor politiet ikke har frarådet al udkørsel i det her område, for der er bare det ene uheld efter det anet. Pludselig kan man intet se på grund af sneen. Der er helt hvidt omkring bilen, og så må man bare håbe på, at man ikke rammer en bil, siger Michael Duus, der netop er kørt igennem det voldsomme vejr omkring Vordingborg.

Glat

Men det er ikke kun snefygning og dårligt sigtbarhed, der gør strækningen farlig.

- Det er også hamrende glat i det område. På Farøbroen skøjter man rundt, selvom der er vinterdæk på. Her var to biler også kørt sammen, og der var den forreste bil i hvert fald trykket en meter i bagenden. Flere steder har jeg været nede at køre 20 km/t, fordi man intet kan se, men omkring Bårse klarer det op, og så er det fint, siger Michael Duus.

Pas på

Vejdirektoratet anbefaler, at man overvejer, om det er strengt nødvendigt at køre ud i det farlige vejr - kører du ud, så vær opmærksom på, at du får tændt bilens baglygter.

- Det er glat, og der er dårlig sigtbarhed, så folk skal sørge for at holde god afstand og køre efter forholdene. Og så er det vigtigt, at folk husker at tænde deres baglygter, så man kan se dem, siger Aggi Thorarinsson, vagthavende ved Vejdirektoratet.

Motorvejen forventes tidligst genåbnet kl. 11, oplyser vagthavende.

Opdateres...