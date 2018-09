Motorvej spærret efter uheld

Et uheld på E20 Fynske Motorvej betyder, at motorvejen omkring middag tirsdag er spærret

Opdateret 13.08: Motorvejen er nu genåbnet

Et uheld har tirsdag omkring middag betød, at E20 i vestgående retning ved Ejby på Fyn blev spærret.

Ingen i livsfare

To lastbiler og to personbiler forulykkede på motorvejen tirsdag 11.45 . Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen overfor Ekstra Bladet. Alle involverede er uden for livsfare.

- Fire køretøjer er stødt sammen, og ingen er alvorligt tilskadekomne. Vi ved ikke meget, men vi kæmper for at få ryddet op i området, så bilerne kan køre igennem igen, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

I følge politiet er det svært at sige, hvornår trafikken vil helt normalt igen.

- Måske går der en time, måske en halv. Det er ikke til at sige lige nu, afslutter Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Trafikken bliver ledt fra ved afkørsel 55 Årup.

Vejdirektoratet oplyser på Twitter, at motorvejen nu er genåbnet.