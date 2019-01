Motorvej spærret efter uheld

- Respekter venligst nødsporets rette brug!

Sådan lyder opfordringen fra politiet på Twitter, efter et færdselsuheld ved E20 mellem Skærup og Fredericia spærrede trafikken.

Færdselsuheld v/E20 mellem Skærup og Fredericia østgående. Begge vognbaner spærret. Respekter venligst nødsporets rette brug! Redning har problemer med at komme igennem #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) January 27, 2019

TIl Ekstra Bladet uddyber Sydøstjyllands Politi:

- Der er tale om fire biler, der kører sammen i et harmonikasammenstød. Der er ingen alvorlig personskade, men oprydningen har trukket ud, forklarer vagtchef Jeppe Thranum og fortsætter:

- Bilerne er trukket væk fra stedet, men det er nødvendigt at gruse vejen, hvor det er sket, fordi bilerne har lækket kørevæske på kørebanen. Hvis ikke vi gør det ordentligt, kommer der bare et nyt uheld.

Ifølge vagtchefen er oprydningsarbejdet yderligere forsinket, fordi en række bilister på ulovlig vis har benyttet sig af nødsporet.

- Utålmodige bilister har både forsøgt at komme fremad og sågar også at bakke i nødsporet for at komme hen til en afkørsel. Og det har gjort, at brand- og redningskøretøjer ikke kunne frem til stedet.

- Det skal folk stoppe med, lyder den kontante opfordring fra vagtchefen, der samtidig oplyser, at det giver en automatisk, betinget frakendelse af kørekortet, hvis man bakker på en motorvej. Og kørsel i nødsporet giver et klip i kortet.

