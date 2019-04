Motorvej spærret efter uheld

E20 Vestmotorvejen er onsdag eftermiddag spærret i vestgående retning mellem frakørsel 36 Ringsted N og frakørsel 37 Sorø. Det oplyser Sydsjællands Politi.

Det var først ventet, at motorvejen ville blive genåbnet klokken 15.15, men nu oplyser Vejdirektoratet, at oprydningen trækker ud, og trafikken vil være påvirket resten af eftermiddagen. Bilister på motorvejen ledes af ved frakørsel 36. Andre bilister opfordres til at finde alternativ rute.

Ifølge politiet har tre biler været impliceret i uheldet, hvor der kun har været materiel skade.

Det trækker ud med oprydningen på E20 Vestmotorvejen i retning mod Fyn. Trafikken ledes fra ved <36> Ringsted N. Find alternative ruter. Trafikken vil være påvirket resten af eftermiddagen. #dktrafikinfo https://t.co/J3sYitRMwS — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 17, 2019

Kø på E45

Samtidig meldes der om op til 45 minutters forlænget rejsetid i sydgående retning på E45 Østjyske Motorvej mellem frakørsel 54 Ejer Bavnehøj og frakørsel 57 Horsens S. Trafikken vil være påvirket resten af eftermiddagen. Kødannelsen skyldes et uheld tidligere onsdag, oplyser Vejdirektoratet.

Ifølge P4 Trafik Midt&Nord har der været to uheld på strækningen - et i hver retning - omkring frakørsel 36 Horsens V.

Ekstra Bladet følger sagen ...