Motorvej spærret efter uheld

Fynske Motorvej er torsdag eftermiddag blevet spærret i vestgående retning efter et uheld.

- Vi er på vej derud, men anmeldelsen går på, at der er tale om to lastbiler, der er stødt sammen, og den ene vognbane er afspærret, lød det Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi, over for Ekstra Bladet umiddelbart efter uheldet.

Siden er begge vognbaner altså blevet spærret. Uheldet er sket mellem serviceanlæg Kildebjerg Nord og Vissenbjerg, og bilister opfordres til at køre fra ved frakørsel 52 Odense SV, da køen strækker sig helt forbi frakørsel 53 Odense V, oplyser Vejdirektoratet.

Politiet modtog anmeldelsen om uheldet klokken 13.13. Ifølge Vejdirektoratet ventes vejen tidligst ryddet klokken 14.30.

