Opdateret klokken 13.20: Motorvejen er genåbnet.

Et uheld betyder mandag eftermiddag, at der er spærret for trafik på Nordjyske Motorvej i nordgående retning mellem frakørsel 33 Haverslev og 32 Sønderup.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Som følge af uheldet bliver trafikken ledt fra ved frakørsel 33, oplyser Vejdirektoratet.