Motorvej spærret efter uheld

Sydmotorvejen er spærret i retning mod Køge mellem Holeby og Maribo efter uheld.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Sydmotorvejen er spærret i retning mod Køge ml. <49> Holeby og <48> Maribo pga. uheld. Der forventes tidligst genåbnet kl. 8. Find alternativ rute og forvent forlænget rejsetid resten af morgenen. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 12, 2020

Havde man planer om at køre på den spærrede strækning, anbefaler Vejdirektoratet, at man finder en alternativ rute, og at man må væbne sig med tålmodighed, da man må forvente forlænget rejsetid hele morgenen.

Motorvejen bliver tidligst genåbnet klokken 8.

Der er sket flere uheld på Sydmotorvejen onsdag morgen.

Opdateres ...