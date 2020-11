Nordjyske Motorvej er spærret efter et uheld med to biler

Et uheld mellem to biler på E45-motorvejen i Nordjylland kort før afkørsel 34 ved Hobro har fået politiet til at spærre af for al trafik i nordgående retning.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Det er pt. uvist, hvor alvorligt uheldet er. Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.

På Vejdirektoratets hjemmeside melder man om kødannelse og forlænget rejsetid på op til ti minutter.