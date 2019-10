Motorvej spærret: Ét barn i kritisk tilstand

Der er lige nu spærret på Holstebromotorvejen nord for afkørsel 20 Tvis.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi.

- Nordgående spor er spærret, siger vagtchef Ole Vanghøj og tilføjer, at afspærringen bliver opretholdt, da der er sket endnu et uheld som følge af køen fra det første.

På Twitter skriver politiet, at de tilskadekomne består af to voksne og et barn, hvor barnet er i kritisk tilstand. Deres bil blev påkørt bagfra af et større køretøj.

Han opfordrer samtidig passerende bilister til ikke at tage telefonen frem.

- Der går lang tid, før vi åbner igen, da vi skal have en bilinspektør ud, der skal undersøge stedet, siger Ole Vanghøj.

Politiet melder, at vejen stadig er spærret, og det ikke er vidst, hvornår der vil blive åbnet igen.

