Motorvej spærret: Flere biler punkteret

Tabt gods på Motorring 4 har fået flere biler til at punktere, og politiet har lukket motorvejen for at rydde op

Motorring 4 ved København er mandag aften spærret som følge af tabt gods på motorvejen.

Flere biler er punkteret, og politiet har set sig nødsaget til at spærre motorvejen for at rydde op.

- Det er formentlig en lastbil, der har tabt flere former for metaldele. De er ikke så store, men store nok til, at biler punkterer, siger vagtchef Lars Guldborg.

- Det er ikke sådan, at man kan se, at der ligger kæmpe store ting. Det er ikke noget, man kører ind i, men mere små skarpe ting, der ligger derude.

På Twitter præciserer politiet, at der er tale om tabte sømbeslag.

Motorring 4 afspærres kortvarigt i nordgående retning. Der er tabt en del sømbeslag, som forårsager punkteringer. Fortsæt evt. ad Køge bugt til Motorring 3, for at komme videre den vej. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 11. marts 2019

De skarpe genstande ligger kort før afkørsel seks ved Ishøj i nordgående retning.

Foto: Kenneth Meyer

