Motorvej spærret igen: Bilist fik knust soltag

Politiefterforskning spærrer motorvej onsdag aften for at undersøge de nærmere omstændigheder, da en bilist fik smadret forruden af et ukendt objekt tidligere på dagen

E45 Sønderjyske Motorvej er onsdag eftermiddag aften spærret i begge retninger ved frakørsel 66 Christiansfeld.

Det skyldes politiets efterforskning på stedet. Politiet er ved at efterforske den nærliggende motorvejsbro for at undersøge, om der kan være blevet kastet noget ned fra broen.

Det oplyser Vejdirektoratet og Sydøstjyllands Politi.

- Vi skulle have afviklet myldretidstrafikken først og genåbnede derfor vejen. Men nu er vi gået i gang igen med at undersøge, om det har været forsætligt, og om der er blevet kastet med eksempelvis en sten mod bilen, fortæller Jeppe Thranum, pressevagt i Sydøstjyllands Politi.

Nationalt Kriminalteknisk Center er på stedet, og politiet er også i gang med at undersøge gerningsstedet med politihunde.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 11.53 og spærrede vejen af, genåbnede den over eftermiddagen, men har altså siden valgt at spærre af for at kunne undersøge stedet mere nøje.

Ifølge Vejdirektoratet bliver trafikken ledt fra ved selve frakørslen, hvorefter de kan køre på motorvejen igen ved samme tilkørsel. Sydøstjyllands Politi håber, at afspærringen vil blive ophævet inden for en times tid.

Ekstra Bladet følger sagen...