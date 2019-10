Motorvej spærret på grund af politiefterforskning

Nordjyllands Politi rykkede torsdag aften ud på baggrund af en anmeldelse om, at en gruppe personer skulle være i besiddelse af våben. Efterforskningen spærrede en del af E45 Nordjyske Motorvej

E45 Nordjyske Motorvej var torsdag aften spærret i sydgående retning ved Støvring S på grund af politiefterforskning.

Det bekræfter Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 19.04 modtager vi en anmeldelse om, at der er nogle, der er i besiddelse af våben, og at personerne er kørt sydover i en bil, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.

Måtte standse trafikken

- For at kunne stoppe bilen med de anmeldte personer i, måtte vi standse trafikken på motorvejen, siger vagtchefen.

- Vi fik standset bilen og ransaget den og visiteret personerne. Der var ingen våben i bilen eller på dem, siger han.

Afspærring ophæves

På Twitter oplyste Vejdirektoratet, at Nordjyske Motorvej var spærret i sydgående retning ved Støvring syd på grund af efterforskningen, og at der ingen tidshorisont var for, hvornår den bliver genåbnet.

- Men har ophævet afspærringen nu, siger Jesper Sørensen.