Motorvej spærret: Politi efterforsker stenkast mod bil

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Fyns Politi har tirsdag aften spærret Fynske Motorvej ved afkørsel 52 Odense SV i retning mod Jylland på grund af en politiefterforskning.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Vagtchef Anders Furbo Therkelsen fortæller kort før midnat til Ekstra Bladet, at man efterforsker en anmeldelse om et stenkast dfra en motorvejsbro. Stenkastet skulle have ramt en bil.

Ingen mennesker er kommet til skade.

- Vi er stadig i gang med at undersøge forholdet. Vi kan bekræfte, at der er tale om en anmeldelse om et stenkast mod en bil. Bilen skulle være blevet ramt af stenen, siger Anders Furbo Therkelsen.

Motorvejen forventes tidligst genåbnet klokken 24, skriver Vejdirektoratet.

Se mere video på Local Eyes.

E20 Fynske Motorvej er spærret ved <52> Odense SV mod Jylland pga. politiefterforskning. Vejen forventes tidligst genåbnet kl. 23.00 #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) August 28, 2018

Fyens.dk skriver, at politi og vejhjælp er massivt til stede.

- Når vi rykker så massivt ud, er det naturligvis for at få efterprøvet påstanden. Om der er hold i anmeldelsen, siger Anders Furbo Therkelsen uden dog at ville uddybe, om politiet også er nået så langt i efterforskningen.

Anmeldelsen kom klokken 21.05.

Anders Furbo Therkelsen er ikke sikker på, at motorvejen vil genåbne klokken 24.

Opdateres...