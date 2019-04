Motorvej spærret

Opdateret 12.15: Vagthavende ved Vejdirektoratet Khuram Shahzad oplyser til Ekstra Bladet, at der nu er et farbart spor på strækningen, og at der må forventes 10 minutters ekstra rejsetid.

Et uheld på Nordjyske Motorvej spærrer lige nu strækningen mellem Onsild og Hobro V.

Det oplyser Vejdirektoratet på deres Twitter.

E45 Nordjyske Motorvej, fra Randers mod Hobro

mellem <36> Onsild og <35> Hobro V er der spærret på grund af uheld. Oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået kl. 12:30.#dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) April 29, 2019

Politi og redningsmandskab er på stedet og oprydningsarbejdet forventes tidligst overstået 12.30.

Opdateres ...