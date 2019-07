Motorvej spærret

Et sammenstød mellem fire biler på Amagermotorvejen har spærret for trafikken inadgående retning

Et trafikuheld med fire involverede biler gør, at Amagermotorvejen i inadgående retning mellem frakørsel E20 København C og Vejlands Allé lige nu er spærret.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke, om der er nogen personskade. Jeg kan blot sige, at motorvejen har været spærret i en halv time, siger vagtchef hos Københavns Politi Jesper Frandsen.

Det oplyses, at der lige nu 'med stor sikkerhed er relativt stor kødannelse'.

Vagtchefen fortæller, at der ham bekendt ikke er blevet kørt personer på hospitalet efter uheldet, men at der blev sendt en ambulance som 'standard-procedure'.

Det oplyses ikke, hvordan uheldet fandt sted, eller hvor stor grad at materiel skade der er tale om.

Politiet opfordrer ikke folk til at finde en alternativ rute.

- Jeg forventer, at vi åbner for trafikken inden for kort tid, siger vagtchefen.