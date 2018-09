Motorvej var helt spærret

Opdateret: Klokken 13.38 er der åbnet to spor på Motorring 3.

Motorring 3 i sydgående retning er spærret efter et færdselsuheld.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Peter Grønbek til Ekstra Bladet.

- Der er sket et færdselsuheld mellem en lastbil og en personbil, men vi forventer at kunne åbne et par vognbaner inden for fem til ti minutter, siger vagtchefen klokken 13.20.

Uheldet er sket mellem afkørsel 20 og 21.

Det er ifølge vagtchefen endnu for tidligt at sige, hvor alvorligt færdselsuheldet er.

Han har heller ikke overblik over, hvad der forårsagede uheldet.

P4 Trafik skriver på Twitter, at der er tung kø fra motorvejskrydset ved Gladsaxe.

