Motorvej var kortvarigt spærret efter harmonikasammenstød

Et færdselsuheld skaber lige nu trafikale problemer på Vestmotorvejen

Lørdag formiddag har der været et færdselsuheld på Vestmotorvejen mellem Sorø og Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters Politi på Twitter.

Vestmotorvejen vestgående mellem Sorø og Slagelse Færdselsuheld. 3 Formentligt tale om harmonikasammenstød, 3 biler holder i overhalingssporet. Politi og redning er på vej. Vagtchefen. — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) July 21, 2018

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef Anders Mikkelsen, at uheldet skaber en del kø i området.

- Der er tale om tre biler, der er kørt sammen. Det er sket i andet spor, og det skaber en del kø på grund af ferietrafikken, lyder det fra Anders Mikkelsen.

Ifølge vagtchefen er motorvejen delvist spærret, men vil snart blive helt spærret.

- Vi er lige landet derude, og nu skal vi jo så have fjernet bilerne. Derfor bliver vi nødt til at spærre helt, og vi anbefaler derfor, at man kører af ved afkørsel 37 Sorø, siger Anders Mikkelsen.

Han fortæller, at der ikke umiddelbart er personskade i forbindelse med uheldet.

- Det ser ikke alvorligt ud, men vi er som sagt først lige landet herude. Så jeg ved ikke så meget endnu.

Ifølge vagtchefen kan der gå omkring en time, før der igen er fri passage ved uheldsstedet.