Motorvej var spærret efter uheld: Bil væltet om på siden

Opdatering klokken 18.33: Politiet melder, at oprydningsarbejdet er ved at være færdigt, og derfor åbner man op for motorvejen igen.

Onsdag aften er der sket et uheld på Øresundsmotorvejen.

Derfor er den spærret i vestgående retning ved afkørsel 20 København C. Det skriver Vejdirektoratet.

Københavns Politi bekræfter, at der er tale om et uheld.

- Vi er lige kommet derud, så jeg har ikke det fulde overblik endnu. Vi ved dog, at der er en bil, som er væltet om på siden, siger vagtchef Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet er en person sendt til tjek på hospitalet, men der skulle ikke være tale om alvorlige skader.