Motorvej var spærret efter uheld

Et uheld på E47 Sydmotorvejen har tvunget politiet til at spærre vejen i sydgående retning lørdag morgen.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

E47 Sydmotorvejen er spærret i sydgående retning mod Rødby efter frakørsel 50 Rødbyhavn pga. et uheld. Det kan give besvær med at komme til færgelejet. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) October 5, 2019

- Det var et mindre, materielt færdselsuheld, som desværre var skyld i, at nogle væsker kom ud på vejen. Det er der tilkaldt noget mandskab til at få fjernet. De blev først tilkaldt senere, hvorfor det har taget længere tid at rydde op end forventet, siger vagtchefen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.