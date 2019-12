Motorvejen E45 Sønderjyske fra Haderslev mod Kolding mellem Christiansfeld og Kolding S i retning mod Vejle er spærret efter uheld.

- Der er tale om påkørsel mellem to person biler, der er ikke nogen alvorligt tilskadekomne, men vi var nødt til at spærre vejen for at ambulance kunne behandle, oplyste Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi oplyste at Motorvejen er åben igen.

Politiet og redningsmandskab var på stedet og rednings og oprydningsarbejdet var færdigt igen 09.50.