Motorvej var spærret efter uheld

Bilister opfordres til at benytte sig af rute 180 i stedet

Opdatering: Kort før klokken 12 meddeler Østjyllands Politi, at der igen er åbnet op for trafik. Foreløbig et enkelt spor.

Torsdag formiddag er den jyske E45-motorvej spærret i sydgående retning mellem Sønder Borup og Hadsten.

Det sker på grund af et uheld på strækningen, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Der er endnu ikke meldinger svært om tilskadekomne, lyder det videre. Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningsarbejdet overstået klokken 12.00.

Der er tale om to lastbiler, som er kørt sammen.

Bilister kan med fordel køre af ved afkørsel 43 og på igen ved afkørsel 44 for at undgå spærringen.

Politi og redningsmandskab arbejdet fortsat på stedet.

Vi forventer, at motorvejen først åbnes igen omkring kl. 12. Det er to lastbiler, som stødte sammen på stedet, og det kræver lidt oprydning. Ingen er umiddelbart kommet alvorligt til skade. #politidk https://t.co/QLb28wlIEQ — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 6, 2020

Opdateres ..