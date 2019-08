Motorvej var spærret: Fem biler kørt sammen

Fem biler er kørt sammen i sydgående retning på E45 Østjyske Motorvej ved afkørsel 47 Tilst. Tre personer er blevet kørt til tjek på skadestuen.

Alarmcentralen modtog anmeldelse om ulykken kort før klokken 18.30.

Motorvejen var tidligere spærret, men er nu genåbnet. Der kan forventes forlænget rejsetid indtil midt på aftenen.

Ifølge Østjyllands Politi skete ulykken, da en person angiveligt befandt sig på den forkerte side af et rækværk på en bro hen over motorvejen, hvilket fik flere biler til at bremse hårdt op, så de blev ramt bagfra.