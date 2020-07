Motorvejs-uheld skaber kæmpe køer

Turen hjem for at holde weekend bliver forlænget her til eftermiddag for bilister Holbæk motorvejen og Østjysk Motorvej, oplyser Vejdirektoratet.

En time og 20 minutter

Gældende for de østjyske bilister på strækningen fra Skærup Øst mod Vejle S. er, at de skal forvente en forlænget rejsetid på op til en time og 20 minutter.

Køen skyldes et uheld på strækningen.

45 minutter

På Holbækmotorvejen (rute 21) skal man væbne sig med 45 minutters ekstra tålmodighed, hvis man er på vej fra Roskilde mod Holbæk, da det er netop så lang tid, som Vejdirektoratet varsler, at man bliver forsinket.

Også her er det et uheld tidligere på dagen, der er skyld i den køen.

Når myldretiden er overstået, forventer Vejdirektoratet, at trafikken vil køre normalt på rute 21.