Motorvejs-uheld: Vejbane spærret

Et mystisk uheld på Sydmotorvejen mellem Piberhus Ø og Haslev i retning fra Farø mod Køge betyder netop nu, at venstre vognbane er spærret.

- Det er meget mærkeligt, siger vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest, til Ekstra Bladet.

- Vi begynder at få opringninger fra forbikørende bilister, der fortalte om en bil, der ligger på siden i midter-rabatten. Da vi ankommer til stedet, kan vi konstatere, at motoren er kold - og der er ingen omkring den. Ingen fører.

- Man kan jo tænke, hvad som helst. Det eneste, vi ved lige nu, er, at der ikke er noget, som indikerer, at bilen er stjålet, og at ingen umiddelbart er kommet til skade, siger Lars Harvest fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

- Når du siger, at 'man kan tænkte, hvad som helst', hvad hentyder du så til?

- Man kan jo forestille sig, at hvis det er en fører, der har kørt promillekørsel eller ikke har noget kørekort, så har vedkommende tænkt, at det var en meget god ide at komme derfra, lyder der fra vagthavende ved politiet, der også fortæller, at bilen bliver bugseret til nærmeste motorvejsafkøresel.

- Vi ringer til den registrerede ejer i morgen, og så vil vi måske gerne have en forklaring på, hvorfor bilen endte der.

Ifølge Vejdirektoratet er motorvejen tidligst farbar klokken 22.00.