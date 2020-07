Motorvejskø i hele landet

Flere dele af landet er lørdag præget af lange motorvejskøer.

Det fortæller vagtchef ved Vejdirektoratet, Ruben Bay-Madsen, til Ekstra Bladet.

- Der har været en del kø fra Sjælland mod Jylland i løbet af dagen. Og så har der været nogle uheld, som har skabt kø, siger Ruben Bay-Madsen.

- Det har været forventeligt med meget kø i dag, blandt andet fordi det er skiftedag ude i sommerhusene, og mange tager på ferie i dag, siger han.

Sommerhus og familiebesøg

Ifølge vagtchefen er køen størst mod Jylland, fordi mange besøger familien i det jyske eller tager i sommerhus.

- Nogle kører selvfølgelig også sydpå, men i år har vi sat vores prognoser mod, at mange bliver hjemme, fortæller han.

Vagtchefen fortæller, at der blandt andet er kø i Vejle, Horsens og Kolding-området efter et uheld tidligere lørdag.

Derudover er der lige nu en del kø ved Storebæltsbroen omkring Sorø og Slagelse.

- Her er der tale om ferietrafik, siger Ruben Bay-Madsen.

Bruger nødsporet

På Twitter advarer Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi da også om den massive kø.

'Der er i øjeblikket køkørsel på Vestmotorvejen i vestlig retning mellem Sorø og Korsør. Vi skal på det kraftigste anmode bilisterne om at blive i de 2 vognbaner og ikke fristes til at benytte nødsporet, som vi får nogle anmeldelser om. Det er ikke god opførsel,' skriver de.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Der er i øjeblikket køkørsel på Vestmotorvejen i vestlig retning mellem Sorø og Korsør. Vi skal på det kraftigste anmode bilisterne om at blive i de 2 vognbaner og ikke fristes til at benytte nødsporet, som vi får nogle anmeldelser om. Det er ikke god opførsel. #politi.dk pic.twitter.com/7J3nUgSnSa — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) July 4, 2020

Anlægsarbejde

Sidst men ikke mindst er der også kø på Fyn.

- Det skyldes et større anlægsarbejde, hvor man må køre 80 km/t, siger Ruben Bay-Madsen.

- Hvornår vil køen ebbe ud?

- Vi forudser, at det vil ske her ved en 15-16-tiden, og indtil videre ser det ud til, at det holder meget godt stik, siger vagtchefen.

På Vejdirektoratets hjemmeside kan man se, på hvilke rejsedage i sommerferien man kan forvente mest og mindst trafik, og også hvilke strækninger, der oftest er hårdest ramt.