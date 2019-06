Motorvejsuheld: - Én tilskadekommen i soloulykke

Der har været et uheld på E20 Esbjergmotorvejen

Opdateret 21.02: Vejdirektoratet melder, at der nu er ryddet op efter uheldet.

Et solouheld gør lige nu, at der kun er et spor farbart på E20 Esbjergmotorvejen fra Kolding V mod Vejen.

Det oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

- Vi har formentlig én tilskadekommen i en soloulykke. Det ene spor er åbent, så man kan godt passere derude. Vi er lige nu u fuld gang med arbejdet derude, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Vejdirektoratet vil oprydningen være færdig omkring klokken 21.00. Politiet kunne ikke oplyse yderligere om den tilskadekomnes tilstand.