Mueller anbefaler op mod 24 års fængsel til Manafort

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort bør idømmes mellem 19 og 24 års fængsel.

Sådan lyder en anbefaling fra den særlige anklager Robert Muellers kontor.

Det viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Arkivfoto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

Manafort blev i 2018 ved en føderal domstol i Virginia kendt skyldig i fem anklager om skattesnyd samt tre andre anklagepunkter.

Muellers kontor har fredag sendt en anbefaling til domstolen om, at 69-årige Manafort på den baggrund bør idømmes mellem 19,6 og 24,4 år bag tremmer.

Desuden bør han straffes med en bøde på mellem 50.000 dollar og 24 millioner dollar.

Domstolen i Virginia bliver desuden bedt om at fastsætte en dato for strafudmålingen. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Nyheden kommer, blot få dage efter at en føderal dommer i Washington slog fast, at Manafort har løjet i en anden sag, nemlig den såkaldte Rusland-undersøgelse.

Dommer Amy Berman Jackson vurderede, at Manafort bevidst har løjet i tre tilfælde over for efterforskere og en føderal storjury i Rusland-undersøgelsen.

Hun mente også, at der er beviser for, at Manafort har brudt den tilståelsesaftale, som han tidligere har indgået med efterforskere i sagen.

Aftalen indebar, at Manafort kunne se frem til en nedsat straf for tidligere forbrydelser. Men på betingelse af, at han samarbejdede med myndighederne i forbindelse med Rusland-undersøgelsen.

Derfor kan hans brud på aftalen have indvirkning på, hvilken straf Manafort tildeles i sagen om skattesnyd. Det oplyser dommeren i Virginia ifølge Reuters.

Manafort er en af de første personer i kredsen om Trump, der står over for kriminelle anklager som følge af Muellers undersøgelse.

Robert Mueller er i gang med at efterforske, hvorvidt Rusland påvirkede den amerikanske valgkamp i 2016.