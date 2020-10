Mulig drukneulykke i Limfjorden: 68-årig savnes

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der er tirsdag eftermiddag fundet en tom jolle i Limfjorden ud for Nykøbing Mors.

Jollen drev rundt med motoren tændt, og det har nu fået politiet og beredskabet til at sende en helikopter i luften.

En familie har senere kontaktet politiet. De savner en 68-årig mand, der tidligere var taget ud for at fiske.

Det bekræfter vagtchefen over for Ekstra Bladet.

Politiet er nu i gang med at undersøge, om den jolle, der blev fundet, kan være den samme, som den han tog ud på vandet med i eftermiddags. De ved endnu ikke, om det er den mand, der kan være druknet.

Det er JRCC, der er eftersøgnings- og redningstjenesten, der sammen med beredskabsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi søger efter bådens ejermand.

Der er tidligt tirsdag aften tilkaldt yderligere assistance i form af flere af beredskabets både.

Midt- og Vestjyllands Politi beder borgere om at blive væk fra redningsaktionen. Både på grund af risiko for coronasmitte, men også for at give redningsholdet plads til at arbejde.

