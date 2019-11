Mulig drukneulykke: Politiet søger med både og helikopter

En mulig drukneulykke har sendt redningsmandskab ud i vandet ved Næstved.

- Vi har fået øje på noget i vandet, som skal undersøges, siger Anders Dahl Nielsen, vagtchef ved Sydsjællands Politi.

Politiet meddelte tidligere, at de søger efter en mand i området med hunde, drone og helikopter. Nu rykker de ud med både for at undersøge, om de skulle have fundet ham.

Næstved: Vi søger en mand, 62 år, 182 cm. høj, tynd, iført blå vindjakke og sorte sko. Vi har grund til at tro, at personen ikke kan klare sig selv hvorfor vi leder med hunde, drone og helikopter i området ved kanalen. Kontakt 114 ved han træffes. Mvh. Vagtchefen #politidk pic.twitter.com/7gqGFjYUDC — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) November 1, 2019

Opdateres...