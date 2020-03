Mulig håndgranat sprængt væk

Politiet er mandag aften til stede sammen med Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) på Ishøj Søvej i Ishøj.

Det skyldes, at man har fundet en mulig håndgranat på stedet, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Politiet oplyser til Ekstra Bladet, at man modtog en anmeldelse klokken 17.20 fra en borger, der mente, at vedkommende havde fundet noget, der kunne ligne en håndgranat.

En patrulje blev derfor sendt til stedet, og de valgte efterfølgende at kontakte EOD.

Efter at have undersøgt genstanden nærmere, valgte eksperterne at bortsprænge genstanden, idet man også antog, at der var tale om en håndgranat, og man ville derfor ikke tage nogen chancer.

Foto: Kenneth Meyer

Findestedet bliver nu undersøgt af politiets hundepatruljer og teknikere, som skal forsøge at slå fast, hvilken genstand, der var tale om, og hvordan den endte i området.

Den formodede håndgranat blev sprængt omkring klokken 20.30. Togtrafikken, der kører forbi stedet, blev kortvarigt indstillet i forbindelse med spræningen.

Ishøj Søvej har været afspærret som følge af fundet, men der ventes ifølge politiet at blive åbnet igen senere på aftenen.