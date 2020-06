Mulige bagmænd afviser hvidvask for trecifret millionbeløb

To formodede bagmænd i en omfattende sag om økonomisk kriminalitet i form af hvidvask er fredag blevet varetægtsfængslet i foreløbig 24 dage.

Det er sket ved et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Begge mænd nægter sig skyldige.

Sagen drejer sig om hvidvask for 350 millioner kroner.

To andre mænd blev i sidste uge anholdt og ved en straksdom idømt fængsel i henholdsvis fem år og to år og seks måneder i samme sag.

Mændene, der fredag er fængslet, er henholdsvis 34 og 38 år. De blev anholdt under en politiaktion torsdag.

De er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed. Millionerne er ifølge politiet blevet hvidvasket ad tre omgange.

Først blev knap 102 millioner kroner overført fra et danskejet selskab til en række udenlandske selskaber i perioden januar til september 2019.

Formålet var ifølge politiet at sløre, at pengene stammede fra kriminalitet.

Siden blev 174 millioner kroner - med samme formål - videresendt til udlandet. Det skete fra juni til december 2019.

Endelig var de sigtede involveret i hvidvask af 78 millioner kroner, som ifølge politiet blev sendt fra et dansk selskab til udenlandske selskaber fra starten af 2020 og tre måneder frem.

Bagmandspolitiet (SØIK) har stået for efterforskningen og oplyste efter anholdelsen torsdag, at de to mænds rolle har været at give instrukser til de to dømte og andre sigtede i sagen.

Transaktionerne skete via betalingsplatformen Inpay.

I en mail til Ritzau har Inpay tidligere understreget, at firmaet har samarbejdet med myndighederne om opklaringsarbejdet.

Foruden hvidvask er de to fængslede mænd sigtet for grov moms- og skattesvig. Den del blev der ikke taget stilling til i fredagens retsmøde.

I sagen har Bagmandspolitiet under aktionerne i sidste uge og i denne uge anholdt i alt ni personer.