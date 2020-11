Muligt gidseldrama i Montreal

Der udspiller sig lige nu et drama i Canada, hvor det meldes, at omkring 12 personer bliver holdt som gidsler i den canadiske by Montreal.

Det skriver en række medier herunder Le Journal de Montréal, ligesom myndighederne bekræfter, at de er tilstede.

Gidslerne er angiveligt taget til fange i lokalerne, som er ejet af softwareselskabet Ubisoft, som blandt andet har været med til at udvikle computerspillet Assassin's Creed. Selskabet bekræfter, at de følger situationen og samarbejder med de lokale myndigheder.

The Post Millennial skriver på Twitter, at de ansatte befinder sig på taget, og at der flyver helikoptere over bygningen.

Politiet beretter kort før klokken 22 dansk tid, at der er en evakuering af bygningen i gang, men at der ikke er identificeret nogen trusler endnu.

Artiklen fortsætter...

Gidseltagningen er formentlig sket fredag eftermiddag på boulevard Saint-Laurent. Og ifølge Radio-Canada skulle et væbnet røveri være baggrunden for situationen.

Ifølge politiet i Montreal er der ingen meldinger om tilskadekomne. Politiets specialenhed er tilstede på baggrund af et alarmopkald, oplyses det på twitter.

Opdateres...