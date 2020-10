Muligt jalousidrama: Mand knivstukket 20 gange

En dommer ved Retten i Glostrup har varetægtsfængslet 31-årig mand for drabsforsøg, mens politiet fortsat sigter 42-årig kvinde for medvirken

En 38-årig mand blev stukket hele 20 gange i brystkassen, maven og ryggen, da han mandag eftermiddag blev opsøgt på en adresse på Lysedammen i Brøndby.

Det fremgår af den sigtelse, som Københavns Vestegns Politi retter mod en 31-årig mand og mod en 42-årig kvinde, som blev anholdt tirsdag.

Sigtelsen blev her til formiddag læst op under et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Her forlangte anklager Morten Frederiksen begge varetægtsfængslet for drabsforsøg. Dommeren valgte alene at fængsle den 31-årige, som ifølge sigtelsen var ham, der stak den 38-årige.

Det brutale overfald skete i et kælderværelse i ejendommen, og af sigtelsen fremgår det, at det er politiets opfattelse, at manden og kvinden ønskede at dræbe den 38-årige. De handlede i forening og efter forudgående aftale, lyder det i sigtelsen.

Den opfattelse er blandt andet ansporet af, at kvinden skulle have været i besiddelse af et våben.

- Kvinden ventede udenfor bevæbnet med et træstykke, siger Morten Frederiksen til Ekstra Bladet.

Begge de sigtede nægter sig imidlertid skyldige i forsøg på manddrab, og dommeren mente da heller ikke, at der er tilstrækkeligt med mistankegrundlag mod kvinden til, at hun skulle varetægtsfængsles.

Derfor blev den 42-årige løsladt. Hun er dog stadig sigtet.

Dørene blev lukket under grundlovsforhøret, og der blev også nedlagt navneforbud for de sigtede, som gør, at pressen ikke har mulighed for at nævne detaljer, der kan være med til at identificere dem.

Ekstra Bladet erfarer imidlertid fra kilder tæt på efterforskningen, at et muligt motiv til overfaldet kan være jalousi.

Offeret overlevede overfaldet og er blevet behandlet for sine skader.

Politi massivt til stede