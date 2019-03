Muligt konfliktscenarie: Bandidos-folk overfaldet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Mindst to personer med tilknytning til rockerklubben Bandidos blev for knap to uger siden overfaldet på Amager.

Det oplyser flere af hinanden uafhængige kilder med indblik i miljøet til Ekstra Bladet.

Overfaldet skete i nærheden af Holmbladsgade-kvarteret.

Københavns Politi afviser at kommentere sagen.

- Vi har ikke modtaget nogen anmeldelse, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, leder af København Politis afdeling for organiseret kriminalitet.

Der er således ingen anholdte eller sigtede i forbindelse med overfaldet.

Muligt konfliktscenarie

Ekstra Bladet erfarer, at man fra myndighedernes side for øjeblikket er opmærksom på området i og omkring Holmbladsgade og et muligt konfliktscenarie med Bandidos på den ene side og bandegrupperingen Gremium på den anden.

Dette afviser Knud Hvass at kommentere.

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Men vi er altid opmærksomme på, hvad der foregår i miljøet, siger vicepolitiinspektøren.

Det er uafklaret, hvorvidt overfaldet i forrige uge er relateret til en angivelig konflikt.

Gremium-boss dræbt

Gremium mistede sidste år sin ledende skikkelse, da den daværende præsident, 36-årige Abdallah El Chami, 19. juni blev likvideret ud for Amagerfælledvej 83.

Sagen er endnu uopklaret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flugtbilen fra skuddrabet på den 36-årige Gremium-leder Abdallah El-Chami ved Amagerfælledvej 83, blev fundet i brand på Lagesminde Allé i Brøndby Strand. (Foto: Kenneth Meyer)

Siden har grupperingen ifølge oplysninger til Ekstra Bladet fået ny leder i form af en 28-årig mand, som tidligere er sat i forbindelse med LTF.