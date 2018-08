Mundhuggeri blandt jurister under sag om grove voldtægter

Et større mundhuggeri mellem anklageren, fire forsvarere og et dommer ved et nævningeting i Herning var i formiddag ved at køre en sag med fire voldtægt-tiltalte mænd af sporet.

Kort inde i anklager Iben Ernst Bøttkers fremlæggelse af den omfattende sag, blev hun afbrudt af en af de fire forsvarere, som protesterede over, at anklageren allerede var i gang med bevisførelsen, nærmest inden sagen var begyndt.

Protesten blev afvist, men kort efter måtte retsformand Michael Lynge Jensen selv afbryde anklagerens talestrøm for at være alt for detaljeret.

Herefter opstod der et mundhuggeri blandt juristerne om anklagerens måde at fremlægge sagen på, alt imens de tiltalte på 22, 25, 25 og 26 år, sad og smilede til venner og pårørende blandt de ca. 40 fremmødte.

Alle fire tiltalte, som er af anden etnisk oprindelse end dansk, nægter sig skyldige i anklagerne om flere voldtægter og sex-krænkelser. Ofrene er fire unge danske piger fra Herning og Holstebro.

Hvis mændene dømmes, vil tre af dem blive krævet udvist for bestandigt efter strafafsoning. Den fjerde er dansk statsborger.

Ekstra Bladet følger sagen.