Munke i Vietnam anklages for at tjene penge på fupritualer

Vietnamesiske myndigheder har beordret munke i et populært buddhistisk tempel til at stoppe ceremonier, der har til hensigt at "uddrive dårlig karma", fordi de er et stort fupnummer.

Tusindvis af mennesker har ifølge en lokal, vietnamesisk avis betalt munkene i den nordlige Quang Ninh-provins, hvad der svarer til mellem 300 og 90.000 kroner for at få deres dårlige karma fjernet.

Landets komité for religiøse anliggende, der er et politisk organ under regeringen, oplyser, at fupnummeret krænker Vietnams religionslov.

- Ritualet går imod den buddhistiske filosofi og krænker Vietnams religionslov og folks religiøse overbevisninger. Det har en negativ indflydelse på den sociale orden og sikkerhed, udtaler komitéen.

Munkene på det omtalte tempel prædiker, at al sygdom og ulykke i livet skyldes dårlige gerninger i tidligere liv.

På templets hjemmeside oplyses det desuden, at homoseksualitet skyldes dårlig karma, men at det kan blive kureret ved at tilbringe tid med det modsatte køn.

Tre gange om måneden afholder munkene en to dage lang ceremoni, der skal "hidkalde de omvandrende sjæle" og "fjerne dårlig karma".

Men det kan hurtigt blive dyrt, hvis man ønsker munkenes hjælp til at komme af med sin dårlige karma, advarer myndighederne.

Ritualerne og ceremonierne har stået på i årevis, men de tiltrak sig uønsket opmærksomhed fra myndighederne, da munkene begyndte at opkræve betaling via bankoverførsler og i rater.

Det er kun en brøkdel af Vietnams befolkning på 95 millioner, der praktiserer buddhisme. Mange af templets besøgende er ikke nødvendigvis troende, oplyser myndighederne.