Muskelbil kørte galt og udbrændte efter røveri i Nordsjælland

Det var en stjålet muskelbil, en BMW Alpina med 500 hestekræfter, der tidligt søndag morgen kørte galt på Ingo tankstationen i Vasbygade, og udbrændte.

Det skete under en politi-jagt, hvor BMW'en forsøgte at køre fra politiet.

Føreren mistede herredømmet over bilen, der først påkørte en lysmast og rev el-ledninger ned. Så ramte den en stander på Ingo-tanken og vaskehallen, før den brød i brand. Røgen fra branden spredte sig til vaskehallen.

To personer blev set løbe fra bilen, men politiet fandt den ene lettere kvæstet i området ved Otto Busses Vej., hvor Hovedstadens Beredskab havde sendt en drone i luften for at lede efter tilskadekomne fra bilen.

Manden blev kørt til behandling på Hvidovre Hospital under eskorte af politiet, men han er udskrevet i dag, og er nu anholdt og overført til Nordsjællands politi.

Stjålet i Snekkersten

Politiet vil søndag eftermiddag kræve manden varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød. Han sættes i forbindelse med et røveri-lignende forhold i Snekkersten i sidste uge, hvor BMW´en blev stjålet.

- Vi har en anmeldelse om afpresning, ulovlig tvang og tyveri, hvor bilen forsvinder fra gerningsstedet, bekræfter efterforskningsleder Michael Gaml, Nordsjællands politi.

- Vi mener, at den anholdte kan sættes i forbindelse med forholdet, hvor vi også leder efter flere medgerningsmænd, siger Michael Gaml.

Derfor vil politiet kræve dørlukning, når den sigtede bliver fremstillet i grundlovsforhør.

Ulykken skete kl. 05.51 søndag morgen, hvor politiet fik øje på den efterlyste muskelbil og startede en eftersættelse.

Et par timer tidligere, klokken 03.09, gik en anden eftersættelse galt, da politiet forsøgte at standse en bil med tre unge mænd. De forsøgte at slippe væk, men påkørte en taxa på Bernstorffsgade ved Københavns Hovedbanegård.

De tre unge mellem 19 og 21 kom ikke til skade og blev anholdt. Den sag har intet med eftersættelsen af BMW´en i Vasbygade at gøre.