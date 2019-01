Muslimsk mand får bøde: Råbte 'Allahu Akbar' midt på gågade

En muslimsk mand i Schweiz fik sig noget af et chok, da politiet bad ham betale en bøde på 150 franc svarende til 1400 danske kroner for at råbe 'Allahu akbar' (gud er stor red.), da han så sin ven på gaden i byen Schaffhausen.

Det skriver flere Schweiziske medier heriblandt Schaffhauser Nachricten og shn.ch, der har interviewet manden.

Den 22-årige mand ved navn Orhan E, råbte det meget omtalte udtryk tilbage i maj, sidste år.

Politiet i byen frygtede for et terrorangreb og skyndte sig at stoppe manden og sigtede ham for offentlig forstyrrelse af freden.

Byens myndigheder har dog forsvaret deres handlinger ved at sige, at de ville have reageret på samme måde, hvis en person havde rendt rundt og råbt skældsord på gaden.

'Hvad mener du med det?'

Manden selv har fortalt, at han blev gennemsøgt af politi med ladte våben, efter at han havde ytret ordene, fordi han blev overrasket over at se sin ven.

- Pludselig kaldte politimanden mig over, og hun spurgte, hvad jeg mente med den sætning.

Han forklarede, at han ikke havde ment noget som helst andet, end at mange muslimer også bruger udtrykket som en hilsen.

- Jeg blev truet med fængsel, hvis jeg ikke ville betale bøden. Jeg er født her (Schweiz red.), og jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortalte han.

Han fik en bøde på 150 francs og en ekstra på 60 franc, hvilket svarer til 1400 kroner.

Folk kunne blive bange

En talsmand fra politiet har udtalt, at man på det tidspunkt, manden råbte, mente, at der var en chance for, at folk kunne blive bange og frygtsomme for situationen.

En politimand blev derfor nødt til at undersøge situationen, fordi udtrykket har været kædet sammen med terrorangreb førhen.

En anden politimand har ifølge det schweiziske medie udtalt, at det var måden, udtrykket blev sagt, der ledte til, at politiet gav manden en bøde.