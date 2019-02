Muslimsk morder nægtet sidste ønske

Et sidste ønske er noget ganske specielt.

Også for mordere på dødsgangen i USA, hvilket har været tilfældet for Domineque Ray, som sad på dødsgangen i Alabama fra 1995 til 7. februar 2019.

Det er kutyme, at fanger dømt til døden har ret til at have en præst tilstede i lokalet, når de får den dødelige indsprøjtning. Domineque Ray var imidlertid muslim og ville derfor gerne have sin imam i stedet. Det nægtede fængslet ham dog, hvorfor han gjorde indsigelse.

I USA står der i grundloven, at ingen religion må være over en anden, derfor blev sagen også af principiel karakter, hvorfor den gik for højesteret. Her voterede fem ud af ni dommere imod, at han skulle have lov til at få udskifte præsten med en imam.

Højesteretsdommer Elana Kagan har efterfølgende kommenteret beslutningen, som hun var uenig i.

- Loven siger klart, at ingen religion må stå over en anden, men Alabamas beslutning går stik imod det. Hvorfor kunne Domineque Rays imam ikke få samme behandling som den kristne præst? Staten har intet svar, siger hun

Voldtog 15-årig

Domineque Ray fik sin dødsdom i 1995 som straf for at have voldtaget og myrdet 15-årige Tiffany Harville. Hendes lig blev fundet efterladt på en bomuldsmark.

Chefanklager i Alabama Steve Marshall kaldte henrettelsen 'et forsinket møde med retfærdigheden'.

Højesterets fire dommere, der stemte imod, har kaldt dommen en graverende fejlvurdering.