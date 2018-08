Muslingekrig i europæisk farvand: - Skibe brændte og sank

En aftale om kammuslinger ser ud til at været gået helt i fisk for britiske og franske fiskere.

Tirsdag blev britiske fiskere jagtet ud af farvandet ved Normandiets kyst af 35 franske skibe. De franske fiskere kastede med flasker, tændte nødblus og sejlede frontalt ind i de britiske både i kampen om kammuslinger.

Kampen om kammuslingerne har stået på over længere tid. De to lande er i stridighed over, hvem der kan tillade sig at fiske hvornår.

Franskmændene har sat datoer for, hvornår de selv kan fiske efter kammuslinger. Perioden er gældende fra 1. oktober til 15. maj. Det har de gjort, for at vedligeholde mængden af kammuslinger langs Normandiets kyst.

Problemet opstår dog, da reglerne ikke gælder briterne, hvilket har skabt en krig om farvandet, hvor muslingerne kan fiskes op.

En krigslignende situation

- Vi blev omringet, og de fyrede raketblusser og benzinbomber efter os. Pludselig var der røg alle steder, siger 31-årige Ciaran Cardell ifølge Washington Post. Han er en britisk fisker, der oplevede sammenstødet med franskmændene.

- Der var både, der brændte, og en af dem sank. Det er det tætteste, jeg nogensinde har været på at være i krig. Det var en kampsituation til vands. Det var vanvittigt.

Franskmændene har efterfølgende udmeldt, at de vil sende politibåde ud til området, hvis det bliver nødvendigt.

Brød aftale

De sidste par år har de to lande opnået enighed om, at briternes fartøjer på 15 meter og derover ville holde sig væk fra de fransk lukkede farvande. I bytte for denne overholdelse af aftalen, ville briterne have flere rettigheder inden for fiskeri. Den aftale blev brudt, hvilket forårsagede de voldsomme stridigheder.

Den britiske premierminister, Theresa May, udmeldte i onsdags, at hun håber på en rimelig løsning på problemet.