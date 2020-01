Myndighederne advarer: Farligt udbrud på vej

Myndigheder i Filippinerne har beordret en 'total evakuering' af alle byer tæt på vulkanen Taal ikke langt fra hovedstaden Manila.

Det sker, efter at vulkanen har sendt sort røg op i 14 kilometers højde. Lava ses samtidig løbe fra vulkanens sider mandag. Sent søndag hævede Filippinernes seismologiske institut også fareniveauet til fem, som er det højeste, hvilket betyder, at der kan komme et større udbrud inden for kort tid.

Se lynet 'løbe' gennem røgen fra vulkanen her. Video: AP

Ifølge det amerikanske medie CNN er 16.000 mennesker allerede blevet evakueret, mens flere fortsat evakueres mandag morgen dansk tid.

Det anslås, at omkring 450.000 mennesker bor i farezonen af Taal. Fillipinske myndigheder anbefaler, at man foretager en evakuering af dem alle.

Militæret har travlt med at rydde de to landsbyen Lemery, der ligger faretruende tæt på vulkanen Taal. Foto:Eloisa Lopez/Ritzau Scanpix

Vulkanen Taal ligger på en ø i en indsø blot 66 kilometer syd for hovedstaden. Derfor kan røgen også ses i millionbyen, som forbereder sig på et udbrud når som helst.

- Et farligt eksplosivt udbrud er muligt inden for timer eller dage, advarer ørigets seismologiske institut.

Myndighederne har nu advaret mod færden tæt på vulkanen, hvor der er fare for giftige gasser. Instituttet advarede søndag om, at asken fra vulkanen kan udgøre en fare for fly. Derfor blev alt trafik til og fra lufthavnen indstillet. Det er den fortsat mandag.

Taal-vulkanen er Filippinernes næst mest aktive og et populært udflugtsmål.

Vulkan lukker lufthavn

Foto: Pacific Press/Getty Images

En kilometerhøj søjle af aske kan iagttages ved vulkanen, og der kunne søndag mærkes rystelser i området. Det er ikke første gang, at indbyggere i området tæt på Manila har oplevet, at vulkanen er gået i et udbrud.

Ifølge CNN gik Taal i udbrud i svimlende seks måneder, mens et dødbringende udbrud kostede 1335 mennesker livet i 1911. Senest mistede 190 mennesker livet under et udbrud i 1965.

Sidenhen har vulkanen haft fire mindre udbrud, men her er ingen personer kommet til skade.

Midt i december kostede et vulkanudbrud på New Zealand til gengæld 20 menneskeliv.

Foto: Bullit Marquez/Ritzau Scanpix





Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix