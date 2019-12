Myrdet af maskerede mænd under julefrokost på restaurant

Et usædvanligt groft mord begået mod den 57-årige Kjäll Gustafsson tidligt lørdag aften er i disse dage det store samtaleemne i Sverige. Mordet blev nemlig begået af ukendte maskerede mænd, der pludselig kom løbende ind på en restaurant i den lille svenske by Gislaved.

Den 57-årige Kjäll, der bor i Halmstad, var den dag på besøg i Gislaved for at holde julefrokost med sine venner på restaurant Ströget i centrum af byen.

De maskerede bevæbnede mænd stormede i første omgang ud i restaurantens køkken, hvor der opstod kamp og voldsom tumult. Derfor besluttede Kjäll sig til at hjælpe til med at stoppe de indtrængende maskerede mænd, der ifølge politiet var bevæbnede med 'skarpe objekter'. Det kostede Kjäll livet.

Det skriver flere medier heriblandt Expressen og SVT

Kjäll Gustafsson poserer her med sin kone. (Foto: Privatfoto/Facebook)

I flere traditionelle medier samt på sociale medier har flere vidner dog talt om, at mordvåbnet var en machete. Men den oplysning ønsker den lokale politichef Håkan Boberg dog ikke at bekræfte. Han bekræfter derimod, at mordvåbnet er et 'skarpt objekt', der endnu ikke er fundet.

Selv om restauranten er kontantfri, mener politiet, at det drejer sig om et væbnet røveri mod selve restauranten, og at gerningsmændene var ude efter penge.

Stefan, der er bror til den myrdede 57-årige svensker, fortæller, at Kjäll var en engageret familiefar. I flere år havde han drevet et lille firma i metal-industrien, som han netop havde solgt. Kjäll efterlader sig både sin hustru samt tre børn og fem børnebørn. Og nu sørger hele familien.

- Kjäll havde civilcourage. Jeg kender ikke til alt, hvad der skete inde på restauranten. Men han ville helt enkelt bare hjælpe personalet mod røverne, forklarer Stefan.

Samfunds-debattøren Ann Heberlein har i det svenske medie Nyheter Idag skrevet en kronik med udgangspunkt i mordet på Kjäll. Her skriver hun blandet andet:

'Mordet i Gislaved sender et markant budskab til os alle. Du er ikke tryg. Du kan rammes hvor som helst og når som helst. På et sted, hvor du føler dig hjemme og føler tryghed. Som for eksempel på en restaurant i et lille samfund i Småland'.

Politiet har fået signalementer på gerningsmændene. Men dem ønsker de endnu ikke at dele med pressen.